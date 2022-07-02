أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة لأمطار رعدية ورياح سطحية، تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الدائر، والليث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.

أتربة على عسير:

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لاستمرار حالة العوالق الترابية التي تؤدي لانعدام الرؤية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: العرين، وبيشة، وتثليث، وطريب.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.

وقد أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة:

وقال المركز الوطني للأرصاد، في إنفوجراف صادر عنه: إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 43 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 30، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، فيما تبلغ الصغرى 29.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 43، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 43 في العظمى، و30 بالصغرى.