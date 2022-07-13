نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الحرث، والعارضة، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار وأتربة:

كما نبّه المركز من أمطار رعدية وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح وتدنٍ في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والدرب وبيش والأجزاء الساحلية، موضحاً أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.