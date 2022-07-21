أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن استمرار أمطار وسحب رعدية،، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية هي كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.



أتربة على المنطقة الشرقية

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة.

ولفت إلى أن المدن المتأثرة بالأتربة هي كل من: الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العيا.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، أشار إلى تعرض منطقة المدينة المنورة – لرياح نشطة وسحب رعدية, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.