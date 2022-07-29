أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان لأمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وضمد، وفيفا، وهروب.

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وتستمر حالة التنبيه حتى الثانية من صباح غدٍ السبت.

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كما أشار لتعرض عدد من المدن لرياح نشطة وسحب رعدية، وارتفاع في الموج، بالإضافة إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتشمل المدن المتأثرة بالظواهر المذكورة، كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفرسان.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

توقعات بالأمطار:

وفي وقت سابق؛ نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات صبيا، أبو عريش، وهروب، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال ومركز الفطيحة، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

سحب رعدية على الرياض:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة، وسحب رعدية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.