تترقب الجماهير العربية نهائي بطولة ويمبلدون، بعد التأهل التاريخي للمصنفة الثانية عالميًا، التونسية أنس جابر إلى المباراة النهائية.

نهائي ويمبلدون

ومن المقرر أن تُقام منافسات نهائي فردي السيدات لبطولة ويمبلدون، يوم غد السبت، حيث تواجه اللاعبة التونسية، نظيرتها الكازاخستانية إيلينا رايباكينا المصنفة رقم 23 عالميًا.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في العصر الحديث، الذي تتأهل فيه لاعبتان إلى نهائي الجراند سلام لأول مرة في مسيرتهما الاحترافية، وذلك خلال نهائي ويمبلدون المرتقب، ما يجذب الأنظار إلى المباراة.

أنس جابر تستهدف اللقب

وتحلم أنس جابر بكتابة التاريخ والتتويج بلقب ويمبلدون للمرة الأولى، في ظل المستوى المميز الذي تُقدمه، كما أنها أول لاعبة تونسية وعربية تنجح في التأهل إلى نهائي أو نصف نهائي بطولة جراند سلام في العصر الحديث.

وتُعد أنس جابر ثاني لاعبة عربية تقتحم قائمة المصنفات الـ100 عالميًا، بعد التونسية سليمة صفر التي تواجدت بالمركز الـ75 عام 2001، وأصبحت أكبر لاعبة تتأهل لنهائي ويمبلدون لأول مرة في مسيرتها منذ ناتالي توزيات في 1998.

وتُعتبر الأولى تونسيًا وعربيًا وإفريقيًا التي تنجح في الوصول إلى المركز الثاني، حيث سبقها اللاعب الجنوب إفريقي أماندا كويتزر فقط، عندما احتل المرتبة الثالثة عالميًا في عام 1997.

ولم تنجح أي لاعبة عربية قبل أنس جابر صاحبة الـ27 عامًا في التتويج بلقب جراند سلام بفئة الجونيور، حيث حصدت اللقب في عام 2011، وسبقها إسماعيل الشافعي الذي نال اللقب ذاته عام 1964.