تتعرض منطقة عسير لأمطار رعدية ونشاط في الرياح، تتأثر بها عدد من المدن منها خميس مشيط، وتستمر هذه الظواهر الجوية عليها حتى ساعات متأخرة من الليل.

وشارك مواطنون صورًا ومقاطع فيديو للأمطار على خميس مشيط؛ فظهر استمتاع المتنزهين بالأجواء الماطرة.

اجواء ماطره في خميس مشيط.. pic.twitter.com/eJBBgvVs6q — بندر الحربي (@bandaralaslani) July 19, 2022

وظهرت الأمطار النافعة، في ظل الاستبشار بها، دون توقف للحركة أو أي اضطراب في الأجواء.

#يارب

نسألك مع هذه #الامطار_المباركة ان تجعل لنا من كل ضيقٍ مخرجاً ومن كل همٍ فرجا ومن كل بلاءٍ عافيه

وارزقنا واحبتنا وكل مسلم ومسلمه من حيث لانحتسب 💕💙🤍☔️ #أمطار #الجنوب

#أبها_الأن

#خميس_مشيط_الأن pic.twitter.com/8ElFFgvx5B — الكابتن علي الاسمري💙🤍 (@AlkabtnLy) July 19, 2022

كما أعرب مواطنون عن تعجبهم من استمتاع المملكة بالأجواء الممطرة في الوقت الذي تستعر فيه بعض الدول الأوروبية من ارتفاع درجات الحرارة واندلاع النيران في الغابات.

صديقي العزيز كابتن محمد سويد ارسل قبل قليل هذا المقطع والمطر ينهمر على ديرتي خميس مشيط الان

سبحان الله الخميس تحتفي بالمطر وأوروبا تستعر pic.twitter.com/7vP9aaTi6Z — حمد الراشد (@HamdAlrashd) July 19, 2022

كما بدت الأجواء هادئة بعدما غسلت مياه الأمطار الأشجار في خميس مشيط.

أمطار رعدية على عسير:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لنشاط الرياح السطحية والأمطار الرعدية؛ ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

كما تتأثر في عسير كل من: المجاردة ورجال ألمع، والمحايل.

وتنشط الرياح السطحية والأمطار الرعدية؛ إذ تستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتؤثر الظواهر المذكورة على كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والعرين، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه من الظواهر المذكورة على عسير حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.