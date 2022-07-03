صدر اليوم عددٌ من الأوامر الملكية الكريمة تضمنت إعفاء الأمين العام لمجلس الوزراء وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي، كما تضمنت عدة تعيينات من بينها تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء وتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد .

تفاصيل الأوامر الملكية :

الرقم أ / 631 : يعفى صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه.

الرقم أ / 632 : يعين صاحب السمو الأمير / عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

الرقم أ / 633 :يعين معالي الدكتور / بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

الرقم أ / 634: يعين معالي الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.

الرقم أ / 635 : أولاً: تعين الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

الرقم أ / 636: يعين معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.

الرقم أ / 637: يعين الأستاذ / منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة

الرقم أ / 638: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

الرقم أ / 639: تعين صاحبة السمو الأميرة / هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة

الرقم أ / 640: يعين معالي الدكتور / رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل

الرقم أ / 641: يعين الأستاذ / إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

الرقم أ / 642: يعين المهندس/ عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة

الرقم أ / 643: يعين الأستاذ / أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة

الرقم أ / 644: يعين الدكتور/ خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.