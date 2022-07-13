طمح جماهير النصر في تألق حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

النصر يضم الحارس الكولومبي

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة دافيد أوسبينا رسميًا، في صفقة انتقال حر، وبعقد ممتد لموسمين، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتسعى إدارة نادي النصر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، أملًا في الظهور بشكل مميز الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب مع المدير الفني الجديد، الفرنسي رودي جارسيا.

أوسبينا يتألق مع منتخب كولومبيا

ويُعد أوسبينا من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وشارك معه في بطولة كأس العالم نسختي 2014 و2018، ليصل إلى مباراته الدولية رقم 123.

وتخطى الحارس النصراوي الجديد رقم الأسطورة كارلوس فالديراما صاحب الـ111 مباراة دولية، ويصبح أكثر اللاعبين خوضًا للمواجهات في تاريخ منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم.