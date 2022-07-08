يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في طريقها لحسم صفقة حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

أوسبينا يوقع للنصر

وأكدت تقارير أن نادي النصر حصل على توقيع أوسبينا رسميًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال اليومين المقبلين.

وانتهى عقد أوسبينا صاحب الـ33 عامًا مع نابولي، ما يسهل من التفاوض معه، وشارك الحارس الكولومبي في 33 مباراة هذا الموسم، واستقبل 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

وسيكون ديفيد أوسبينا ثاني صفقات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع الإيفواري غيسلان كونان لمدة 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

ونجح مسلي آل معمر في الحصول على توقيع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميغيل روسو الذي قاد العالمي لمدة 6 أشهر.

وتسعى الإدارة النصراوية للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز مع جارسيا قبل انطلاق الموسم الجديد.