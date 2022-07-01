يستعد حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا لإنهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي.

أوسبينا يخضع لفحوصات طبية

وأكدت تقارير وصول أوسبينا إلى مدينة دبي الإماراتية، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، قبل توقيعه على عقود انتقاله إلى النصر رسميًا.

وانتهى عقد الحارس الكولومبي صاحب الـ33 عامًا مع نابولي، ما يسهل من التفاوض معه، وشارك الحارس الكولومبي في 33 مباراة هذا الموسم، واستقبل 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قد دخل في مفاوضات مع ديفيد أوسبينا منذ فترة طويلة، وقدم عرضًا كبيرًا لحسم الصفقة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

ونجح مسلي آل معمر في الحصول على توقيع المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميغيل روسو الذي قاد العالمي لمدة 6 أشهر.

وتسعى الإدارة النصراوية للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، قبل خوض الفريق الأول لكرة القدم لمعسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز مع جارسيا قبل انطلاق الموسم الجديد.