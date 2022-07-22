تسببت خسارة الأهلي لبطولة كأس مصر في غضب جماهيري عارم على أداء الفريق الكروي الأول بجانب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

ويُعاني المارد الأحمر في الموسم الحالي من تراجع حاد في الأداء الفني والنتائج، الذي أسفر عن رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

رحيل موسيماني أثر سلبًا على الفريق:

وانتقدت جماهير المارد الأحمر رحيل موسيماني مؤكدين على أن رحيله جعل الفريق الأول يدفع الثمن مع مدرب برتغالي مغمور وهو ريكاردو سواريش الذي جاء خلفًا لـ موسيماني.

ووفقًا للتقارير فإن شركة الكرة في النادي الأهلي قررت عقد اجتماع مع المدرب سواريش لبحث سبب تراجع النتائج وخسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك أمس الخميس، مع الاتجاه لتكليف لجنة التعاقدات في النادي للبحث عن لاعبين جدد وتحديد الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي بحسب “المصري اليوم”.

ملخص مباراة الأهلي والزمالك:

وفي مباراة نهائي كأس مصر أمس، الشوط الأول بدأ بتراجع غير مبرر من قبل لاعبي المارد الأحمر مما جعل محمد الشناوي حارس المارد الأحمر يُخطئ متسببًا في الهدف الأول لـ الزمالك الذي سجله أحمد سيد زيزو بالدقيقة السادسة.

وواصل الزمالك ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر تصويبة قوية من إمام عاشور بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الزمالك بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح حسام حسن مهاجم الأهلي في تقليص الفارق للمارد الأحمر بالدقيقة الـ55 من ضربة رأسية.

ولم ينجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الثاني وسط تأمين دفاعي جيد من لاعبي الزمالك، ليحقق الفريق الأبيض لقب كأس مصر ويجمع بين لقبي الدوري والكأس في موسم 2020/ 2021.