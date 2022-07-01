أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

موعد إجازة عيد الأضحى

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي مدتها 4 أيام وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري. وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أن يوم عرفة سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 8 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو 2022.