وجه الإعلامي الرياضي والناقد عيسى الروقي طلبًا لإدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، وذلك بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي بداية من الموسم المقبل.

جارسيا يدرب لأول مرة في السعودية

ونجح آل معمر في الحصول على توقيع رودي جارسيا لقيادة الفريق الأول بنادي النصر لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.

وقال الروقي عبر حسابه في “تويتر” : “”بعد الجولة العاشرة لا تقولون إنهاء التعاقد بالتراضي، “خلوكم شفافين وواضحين، قولوا صكنا بمقدم عقد والحين يبي الشرط الجزائي ريال ينطح ريال”.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.