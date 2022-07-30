أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيب الرئيس: “فحص جديد للرئيس يظهر إصابته مجددًا بفيروس كورونا”.

وأضاف: “الرئيس في حالة جيدة ولا يشعر بأي أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيخضع للحجر الصحي”.

إصابة جديدة:

وتأتي الإصابة الجديدة بعد 3 أيام فقط من تعافي الرئيس من الفيروس نفسه، حيث جاءت نتيجة فحصين خضع لهما، ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، سلبية.

وقضى بايدن البالغ من العمر 79 عامًا 5 أيام في الحجر الصحي، قبل أن ينهي إجراءات العزل الصارمة.