أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، بإلغاء ما لا يقل عن 400 رحلة جوية ما بين محلية ودولية بالبلاد، بسبب إضراب طواقم عدد من الشركات ذوي الرواتب المنخفضة.

إضراب وإلغاء رحلات

ووفقًا لما نشرته صحيفة “كورييري ديلا سيرا”، انضم موظفو رايان إير وإيزي جيت، ومالطا إير، إلى الإضراب الذي استمر 4 ساعات، والذي سيستمر من 14 إلى 18 ساعة.

كما أعلنت شركة الطيران الإيطالية “إيتا إيروايز”، إلغاء 122 رحلة، أي ما يشكل 40% من إجمالي رحلاتها. ووفقا لبيان النقابات العمالية، سيتوقف مراقبو الحركة الجوية في الخدمة الوطنية للطيران المدني في إيطاليا عن العمل.

تأثير الإضراب على 68 ألف مسافر

وحسب الصحية، سيؤثر إضراب موظفي صناعة الطيران على 68 ألف مسافر، حيث كان من الممكن أن يكون هذا الرقم أكبر لو أن الهيئة الحكومية التي تتحكم في حق الإضراب لم تنجح في تقليصه من 24 إلى 4 ساعات.

ويطالب المحتجون بزيادة رواتبهم وتغيير ظروف العمل.

وتشهد هيئات وشركات السفر الأوروبية منذ أسابيع فوضى وارتباكًا، وذلك مع تنظيم الموظفين بمطاراتها والطيارين إضرابًا عامًا، بزيادة عامة للأجور، خاصة مع خفض أعداد الموظفين بشكل كبير خلال جائحة كورونا.