أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز، ظهور نتيجة تسكين الطلاب والطالبات الذين أنهوا متطلبات السنة التحضيرية في الكليات.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تهنئ عمادة القبول والتسجيل جميع طلبة جامعة الملك عبدالعزيز الذين استكملوا متطلبات إتمام السنة التحضيرية، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال حساب الطالب الأودس بلس”.

خطوات الاطلاع على النتيجة:

وأشارت إلى أن خطوات الاطلاع على النتيجة من خلال ما يلي:

ـ الدخول على الأودس، واختيار أيقونة الطالب.

ـ اختيار أيقونة نتيجة التسكين.

وشددت على أن نتائج التسكين تعتمد على الفرز الإلكتروني للنسبة الموزونة الأعلى وتحقيق شروط التسكين بالكليات.

كما أكدت أن التسكين يعتمد على فرز واحد ولا يوجد فرز ثانٍ.

ولفتت إلى أن الاستفسارات عن التسكين تكون عبر إيميل العمادة.