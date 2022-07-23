كشف استشاري جراحة العمود الفقري والجنف بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور سلطان الدبيان، تفاصيل إنجاز إعادة المشي لشاب مريض بالشلل الدماغي من الدرجة الثالثة.

#من_السعودية | في إنجاز سعودي جديد.. فريق طبي يُعيد المشي لشاب مريض بالشلل الدماغي من الدرجة الثالثة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/SWe1jnNsiB — قناة السعودية (@saudiatv) July 23, 2022

إنجاز للوطن

وقال الدبيان خلال حديثه بقناة “السعودية”، إن توفيق الله ووجود فريق طبي كامل بمدينة الملك فهد الطبية أدى إلى هذا الإنجاز الذي لا يعد شخصيًا، بل إنجاز للمستشفى والطاقم الطبي كاملًا والوطن ككل.

وأضاف أن المريض في العقد الثاني من عمره ويعاني من حالة الشلل الدماغي والذي يصيب الأطفال في وقت الحمل أو الولادة أو بعدها حتى سن العامين، ما يؤدي إلى تلف جزء من الدماغ.

وأشار إلى أن هذا المرض يصنف إلى درجات كبيرة بناء على حركة المريض بعد الإصابة، حيث يقاس بدرجات من 1 إلى 5 درجات.

حالة من الدرجة الثالثة

وأكد الديبان أن حالة المريض في الدرجة الأولى تكون شبه طبيعة وبسيطة والمريض يستطيع القدرة على المشي بدون مساعدة، حتى الدرجة الخامسة وهي الأشد فيكون المريض مقعد ومعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدة، ويحتاج كرسيًا متحركًا حتي يستطيع القدرة على السيطرة والتحكم في الرأس.

ولفت إلى أن المريض المصاب بالشلل الدماغي من الدرجة الثالثة، يستطيع المشي بأداة مساعدة، لكن هذا المريض الذي جاء إلى المستشفى كان قد فقد الحركة والمشي قبل 3 سنوات من الحضور للعيادة بسبب الزيادة في درجة الانحراف والتواء وانحناء العمود الفقري ما أدى إلى اختلال توازن المريض وقت المشي، وعدم تمكنه من الجلوس والمشي دون مساعدة.

سبب إجراء العملية

وأوضح الدبيان أن سبب إجراء العملية جاء أن شدة الجنف “انحراف العمود الفقري” يؤثر بشكل كبير على الرئة والتنفس والقلب خاصة حالات الانحراف تتعدى 90 درجة، لافتًا إلى أن حالة المريض كانت تتعدى الـ140 درجة، والألم الشديد وعدم التحمل من الجلوس ما استلزم إجراء العملية.

ولفت إلى أن الحالات غير المعالجة تأتي إلى المستشفى بشكل مكرر بسبب هذه الالتهابات في الرئة، مشيرًا إلى عمر المريض ودرجة الانحراف من أهم العوامل لاتخاذ قرار العلاج.

إجراء العملية على مرحلتين

وحول العملية، قال الديبان، إن العملية تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت تقريبًا لمدة 10 ساعات، والثانية لمدة 5 ساعات، حيث كان مقررًا أن تتم مرحلة أولى لكن المريض فقد الكثير من الدم أثر على الحبل الشوكي، ولذلك تم تأجيل العملية.

وأكد أن هدف العملية لم يكن المشي، لكن كان جلوس المريض على كرسي بدون الشعور بألم لمدة طويلة، لكن بعد 6 أشهر أرسل والده فيديو وهو يمشي ويسير باستخدام المشاية.