أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في معسكر برمنغهام والذي سيستمر حتى 12 أغسطس، وخلت من اسم المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيغالو.

سبب غياب إيغالو عن القائمة:

وأوضح نادي الهلال أن إيغالو لن يتواجد مع الفريق الأول لكرة القدم في معسكره الخارجي، بعد تعذر مرافقته لأسباب قانونية مستجدة بشأن قضية عائلية في بريطانيا.

ومن المقرر أن يواصل إيغالو تدريباته في مقر النادي طوال مدة المعسكر، حيث خصص الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز برنامجًا تدريبيًّا له برفقة أحد أعضاء الجهاز، من أجل تجهيزه بأفضل شكل ممكن.

ويُعد إيغالو واحدًا من أبرز لاعبي فريق الهلال، وخطف الأنظار خلال منافسات الموسم المنصرم، وتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قائمة الهلال في المعسكر الإعدادي:

وجاءت قائمة الهلال في المعسكر الإعدادي، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، غوستافو كويلار، عبدالله عطيف، لوسيانو فييتو، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان وماثيوس بيريرا.

ويتواجد في القائمة أيضًا، ناصر الدوسري، موسى ماريغا، أندريه كاريلو، جانغ هيون سو، محمد العويس، عبدالإله المالكي، فواز الطريس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، عبدالله الجدعاني.

كما ضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم كلًّا من؛ حمد العبدان، محمد القحطاني، ناصر الهدوهود، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، حمد اليامي وميشايل ديلغادو.

رديف والجوير ينضمان بعد كأس العرب:

ولفت نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مصعب الجوير وعبدالله رديف سينضمان إلى المعسكر بعد انتهاء مشاركتهما مع المنتخب السعودي في كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

ومن المقرر أن يواصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، صالح الشهري ومتعب المفرج أداء برنامجيهما التأهيليين في سبيتار.