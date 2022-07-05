خطف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الأنظار إليه خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إيغالو يتألق

وبدأ إيغالو منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى الهلال في الميركاتو الشتوي.

وواصل إيغالو التألق بقميص الهلال، وتمكن من هز الشباك 12 مرة، ليتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 هدفًا، بالإضاغة إلى تقديمه لـ5 تمريرات حاسمة.

ويملك المهاجم النيجيري رقمًا استثنائيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه شارك في 31 مباراة بالموسم المنصرم.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).