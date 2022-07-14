كشف الأرجنتيني إيميليانو دياز، نجل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، عن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل طلبت منه عدم تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بسبب تأخر الهلال وقتها بفارق 16 نقطة عن نادي الاتحاد.

إصرار كبير من الهلال:

وتحدث إيميليانو لـ موقع AL NACION قائلًا: “عندما جئنا إلى أزرق الرياض، الفريق كان متأخرًا بفارق 16 نقطة عن نادي الاتحاد المتصدر وقتها، وإدارة النادي أخبرتنا بنسيان الدوري والتفكير على لقب أخر ولكننا حققنا الدوري في النهاية، وكنا أبطالًا”.

وأضاف إيمليانو: “سأستمر إلى جانب رامون دياز لأنه وضعني في ريفر بليت وفي جميع الأماكن التي انتقدوني فيها كما أننا قضينا وقتًا ممتعًا، وفزنا بالألقاب ونسافر حول العالم”.

وتابع نجل مدرب الزعيم: “لقد تم التقليل من شأن مستوى الدوري السعودي إلى حد كبير، هنا معظم اللاعبين من المنتخب الوطني، وكذلك لاعبون كبار من أندية أوروبية، وهو دوري رائع، خصوصًا مع تواجد 60، 70 ألف متفرج في الملعب”.