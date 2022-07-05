ارتفعت أسعار النفط، مع بداية التعاملات، صباح اليوم الثلاثاء ، متأثرة بمخاوف من تعطيل الإمدادات.

ارتفاع أسعار النفط، تأثر بمخاوف الإمدادات المدفوعة بتراجع إنتاج “أوبك” واضطرابات في ليبيا وعقوبات ضد روسيا على القلق حيال ركود عالمي يخفض الطلب على الخام.

عقود خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، أكثر من دولار إلى 114.68 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي، 3 دولارات إلى 111.43 دولار للبرميل.

وكانت عقود خام برنت، أنهت جلسة التداول، أمس الاثنين، مرتفعة 1.87 دولار، أو 1.68%، لتسجل عند التسوية 113.5 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت أكثر من دولار في التعاملات المبكرة.

خام القياس الأمريكي

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.23 دولار، أو 2.06%، لتغلق عند 110.66 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة أثناء عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.