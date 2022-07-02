ارتفعت حصيلة ضحايا المعارك الشرسة قرب مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، إلى 21 شخصًا على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الطوارئ الأوكرانية أن صاروخًا أصاب مبنى من 9 طوابق في بلدة بيلهورود دنيستروفسكي، متسببًا في مقتل 17 شخصًا وإصابة العشرات، إضافة إلى اندلاع حريق بمبنى ملحق به يستخدم كمخزن.

قصف عنيف في أوديسا:

وأوضحت أن القصف الذي طال أوديسا، ونفذته قاذفات إستراتيجية يهدف إلى الانتقام، بعد إجبار القوات الروسية على الانسحاب من موقع إستراتيجي قريب.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القصف على أوديسا بأنه “ترهيب”.

قاذفات من البحر الأسود:

وكانت روسيا أخلت جزيرة الثعبان، التي لا تبعد كثيرًا عن أوديسا، مشيرة إلى أن الانسحاب جاء “بحسن نية”، لإفساح المجال لتصدير الحبوب، بينما تقول كييف: إن الروس أُجبروا على الانسحاب.

وذكر الجيش الأوكراني أن طائرات “توبوليف من طراز تو-22″، هي التي نفذت القصف، وهي عبار عن قاذفات إستراتيجية تعود لحقبة الحرب الباردة ومصممة لحمل شحنات نووية.

وأضاف أن القاذفات أطلقت، من فوق البحر الأسود، صواريخ “كيه إتش 22” استهدفت مبنى سكنيًّا وأبنية سياحية في أوديسا.