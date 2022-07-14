ارتفعت القيمة السوقية لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقدوني الدولي إزغان أليوسكي بشكل غير مسبوق، رغم الموسم الكارثي للراقي.

ارتفاع القيمة السوقية لأليوسكي

وبلغت القيمة السوقية للمقدوني أليوسكي إلى 7.5 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليسجل القيمة الأعلى له طوال مسيرته الكروية، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وبلغت قيمة أليوسكي صاحب الـ30 عامًا السوقية عندما انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف عام 2021، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 5 ملايين يورو.

وينتهي عقد أليوسكي مع الأهلي في صيف عام 2023، ولكن ينتظر رحيله والعودة إلى أوروبا، وكان اللاعب الأبرز في الراقي بالموسم المنصرم، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هبوط الراقي للمرة الأولى

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصحبة فريقي الفيصلي والحزم.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.