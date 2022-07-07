قال رؤساء وكالات المخابرات في بريطانيا MI5 ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI: إنهم سيجرون مزيدًا من التحقيقات بشأن ارتفاع تهديد الصين، حيث حذروا بشكل مشترك من أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا من الحزب الشيوعي الحاكم.

ويأتي هذا التحذير المشترك من الدولتين لأول مرة في التاريخ الحديث، حيث قال المدير العام كين ماكالوم: إن MI5 تجري سبعة أضعاف التحقيقات في الصين مقارنة لما كانت عليه من 4 سنوات، وتخطط للمزيد في سبيل معالجة محاولات الصين الواسعة للتدخل.

وفي خطاب مشترك غير مسبوق مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر وراي، تحدثوا مع قادة الأعمال ورؤساء الأكاديميون الذين حذروا من أن استيلاء الصين على تايوان يمكن أن يمثل أحد أكثر الاضطرابات التجارية المروعة التي شهدتها العالم من أي وقت مضى.

خطاب تاريخي ضد الصين:

وفي خطابهم التاريخي، حذر قادة الأمن من أن الحزب الحاكم في الصين، برئاسة الرئيس شي جين بينغ، يحاول ممارسة ضغوط سرًّا في جميع أنحاء العالم، وحذروا من أن الحكومة الصينية تمثل تهديدًا يلوح في الأفق للاقتصاد العالمي والتكنولوجيا والشركات وخاصة تايوان.

وقال السيد مكالوم: اليوم هي المرة الأولى التي يشارك فيها رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي وMI5 منصة عامة، نحن نفعل ذلك لإرسال أوضح إشارة يمكننا القيام بها بشأن تحدٍّ مشترك هائل: الصين.

وتابع: يأتي التحدي الأكثر تغييرًا للعبة الذي نواجهه من الحزب الشيوعي الصيني، إنهم يمارسون ضغوطًا في جميع أنحاء العالم لتنفيذ خططهم المثيرة للقلق، وكرر حديثه قائلًا: الصين هي التهديد الأكثر تغييرًا للعبة من حيث إنها تتخلل العديد من جوانب حياتنا الوطنية.

ووصف التهديد الصيني بقوله: إنه خطر معقد ودائم ومنتشر، متابعًا: نرى باستمرار أن الحكومة الصينية هي التي تشكل أكبر تهديد طويل الأجل لأمننا الاقتصادي والوطني، ومن خلال بلدينا، إلى جانب حلفائنا في أوروبا وأماكن أخرى، سنتمكن من وقفها.