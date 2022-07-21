قدّم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم، استقالته بعد فشل مجلس الشيوخ في التصويت على الثقة بحكومته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

تصريف الشؤون الجارية:

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “رئيس الجمهورية أخذ علماً بذلك”، وسيمارس الجهاز التنفيذي المستقيل عمله كحكومة “تصريف للشؤون الجارية”.

وجاءت الاستقالة غداة امتناع ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي الأربعاء عن المشاركة في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.

حكومة وحدة وطنية:

وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة “وحدة وطنية” في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنه قدم في 14 يوليو استقالته لماتاريلا الذي سارع لرفضها.

وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الوضع في إيطاليا يعكس “ضبابية سياسية كبرى”، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.

توتر السوق:

وارتفعت كلفة ديون إيطاليا مجدداً وتراجعت بورصة ميلانو الأربعاء، في دليل على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.