اكتشف علماء فلك مؤخرًا، أسرع نجم في الكون، يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة بسرعة 8000 كيلو في الثانية، رغم تأكيد الكثيرين أنه من الصعوبة جدًّا أن تتشكل النجوم بسهولة قرب الثقوب السوداء.

يدور حول ثقب أسود:

الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “الفيزياء الفلكية”، تؤكد أن النجم “إس 4716” يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرتنا، ويبعد عنا 100 ضعف المسافة بين الأرض والشمس؛ بحسب سكاي نيوز.

وقامت الدراسة على مراقبة النجم لـ20 عامًا، واكتشفت أنه يسافر حول الثقب الأسود الهائل، الذي يبلغ قطره 23.5 مليون كيلومتر، في أربع سنوات فقط، بسرعة 8000 كيلومتر في الثانية؛ وفقما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

فائق الكتلة:

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور فلوريان بيسكر: “كان وجود نجم في مدار مستقر قريبًا جدًّا وسريعًا بالقرب من ثقب أسود فائق الكتلة أمرًا غير متوقع تمامًا، ويمثل الحد الذي يمكن ملاحظته باستخدام التلسكوبات التقليدية”.

مايكل زاجشيك عالم الفيزياء الفلكية في جامعة “ماساريك” بالتشيك والمشارك في الدراسة، أشار إلى أن “إس 4716 يعد محيرًا؛ إذ لا تتشكل النجوم بسهولة قرب الثقوب السوداء”، داعيًا إلى إجراء المزيد من الأبحاث عن النجم.