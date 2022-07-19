يسعى الأخضر الشاب للظهور بشكل مميز في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، والمقرر إقامتها في أبها.

الأخضر يسعى للفوز باللقب

ويدخل الأخضر الشاب كأس العرب للشباب 2022 بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أُقيمت في مصر، بعد الفوز على الجزائر في النهائي، ويعول على الحضور الجماهيري خاصة أن البطولة في السعودية.

ويُعد منتخب السعودية الأكثر تتويجًا بلقب كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بالمشاركة مع المغرب، حيث توج كل منهما بالبطولة مرتين، فيما يُعتبر الأخضر الأكثر تأهلًا إلى النهائي، حيث صعد 5 مرات خلال النسخ السبع الماضية.

كأس العرب للشباب 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب بداية من غدٍ وحتى السادس من شهر أغسطس القادم، بمشاركة 18 منتخبًا، علي ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها وملعب نادي ضمك.

وتنطلق منافسات البطولة بمواجهة السعودية ضد موريتانيا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عند الساعة الخامسة مساء، فيما تُقام مباراة الإمارات ضد الأردن على ملعب نادي ضمك عند الساعة التاسعة.