توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار على منطقة جازان، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وجريان السيول وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والعيدابي، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وبيش، والدرب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.