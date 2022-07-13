نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من تشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـسادسة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر), ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

تنبيه من طقس جازان

وفي وقت سابق نبّه المركز من هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الحرث، والعارضة، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما نبّه من أمطار رعدية وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح وتدنٍ في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والدرب وبيش والأجزاء الساحلية.