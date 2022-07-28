أنصفت الأرقام نادي الاتحاد، وذلك بعد إنهائه موسم 2021/2022 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، خلف الهلال حامل اللقب برصيد 67 نقطة.

الاتحاد يتفوق على الهلال والنصر

وبحسب إحصائية نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” بشأن أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف من خلال ضربات الرأس، جاء نادي الاتحاد في المركز الأول بـ 12 هدفًا.

وتواجد الطائي والتعاون في المركز الثاني، برصيد 11 هدفًا، والهلال ثالثًا برصيد 10 أهداف، بينما العدالة وضمك في المركز الرابع بـ 9 أهداف.

بينما جاء “الرائد – الفتح – الأهلي”، في المركز الخامس بـ 7 أهداف، وفي المركز السادس كل من الباطن والاتفاق بـ 5 أهداف.

بينما أتى النصر والفيحاء في المركز السابع برصيد 4 أهداف، بينما جاء الشباب ثامنُا بـ 3 أهداف، وفي المركز الأخير الحزم بهدفين.