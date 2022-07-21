أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 123.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11987.97 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 166 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، والتطويرية الغذائية، والواحة، ونسيج، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والإنماء ريت للتجزئة، والمنجم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والعبداللطيف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و 9.95% .

فيما كانت أسهم شركات الخبير ريت، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وأكوا باور، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 199.83 نقطة ليقفل عند مستوى 20960.65 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 40.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 770 ألف سهم تقاسمتها 2644 صفقة.