بدأت الأفواج الأخيرة من حجاج بيت الله الحرام أداء طواف القدوم قبيل يوم التروية.

طواف القدوم:

وتوافد حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء 7 من ذي الحجة، إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

3 مواقع لتقديم خدمات التطويف

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، في وقت سابق تخصيص 3 مواقعَ لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام 1443هـ.

وأوضحت أنه تسهيلًا وتيسيرًا علي ضيوف الرحمن من الحجاج في أداء نسكهم بكل اطمئنان، فإن الإدارة خَصَّصَتْ 3 مواقعَ رئيسةَ يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهي:

1 – باب الملك فهد.

2 – باب أجياد.

3 – باب السلام.

وأشارت إلى أنه للإشراف على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتلبية طلباتهم ومرافقتهم لأداء نسكهم، فإنه يوجد أكثر من 100 مطوفٍ تقوم الإدارة بالإشراف عليهم، وهم مؤهلون بعدد من الدورات التدريبية المتعلقة بمناسك الحج ومهارات التعامل والتواصل مع ضيوف الرحمن، مع ضرورة تقيد المطوف بالإجراءات الاحترازية.