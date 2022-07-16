وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى جدة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ( الوزير المرافق ) ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري.

ويضم الوفد الرسمي الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ابن الحسين ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة رئيس الوزراء بشر الخصاونه, ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومعالي مستشار جلالة الملك علي أحمد الفزاع العواملة، ومدير مكتب جلالة الملك معالي الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومدير مكتب ولي العهد السيد زيد هاني صالح البقاعين، ومدير مكتب جلالة ملك الأردن معاذ عبدالرحمن صالح الزعبي.