قرر الأهلي المصري توقيع غرامة مالية على رباعي الفريق الأول، بعد ظهورهم في حفل زفاف مساء أمس الخميس.

ADVERTISEMENT

كيف وقعت العقوبة على رباعي الأهلي المصري ؟

وكان أحد المطربين في مصر نشر عبر حسابه في “الفيسبوك” مقطع فيديو لـ حفل زفاف وظهر فيه رباعي الأهلي “محمد مجدي أفشة، أيمن أشرف، حسام حسن، ياسر إبراهيم”.

ADVERTISEMENT

وأعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، وقّع غرامة على الرباعي، بسبب السهر ومخالفتهم لتعليمات الجهاز الفني.

وكان عدد من مشجعي النادي الأهلي غضبوا من وجود الرباعي في الزفاف لوقت متأخر واستهتارهم، في وقت ينافس فيه الفريق بقوة على لقب الدوري المصري، على حد وصفهم.