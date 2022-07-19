قرر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الروماني ألكسندر ميتريتا، تصعيد الأمور ضد الراقي خلال الفترة المقبلة.

ميتريتا يشكو الأهلي:

وأكدت صحيفة digi sport الرومانية، اليوم الثلاثاء، أن ميتريتا تقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يُطالب بالحصول على 1.5 مليون يورو قيمة راتبه المتأخر.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع ميتريتا على سبيل الإعارة من نيويورك سيتي الأمريكي في صيف عام 2020 وحتى يناير 2022، مع وجود بند يُتيح الحصول على خدماته بشكل نهائي، ولكن الإدارة لم تفعل البند.

وخاض اللاعب الروماني 30 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين، وارتبط اسمه بالعودة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من بوابة الرائد.

الأهلي يُعاني:

ويُعاني الأهلي من عدم استقرار إداري وفني خلال الفترة الماضية، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).