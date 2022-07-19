عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد:

وخاض الفريق بقيادة المدرب الأوروغوياني سيبولدي حصته التدريبية على ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانطلق المران بعمليات الإحماء وتدريبات لياقية، قبل أن يطبق اللاعبون جملًا تكتيكية منوعة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركة المهاجم السوري عمر السومة، على الرغم من الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن رحيله بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سيبولدي مستمر لموسم آخر:

وأعلن الراقي عن استمرار سيبولدي مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم رياضي آخر حتى عام 2023، ثم كشف عن البرنامج الإعدادي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.