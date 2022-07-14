تترقب الجماهير مباراة بيراميدز ضد الأهلي في ظل المنافسة القوية على خطف الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.

مباراة الأهلي ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز، مساء يوم السبت المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ25 من الدوري المصري لكرة القدم، على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ولكنه خاض 24 مواجهة.

الفوز الأول في الدور الثاني

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق فوزه الأول ضد بيراميدز منذ تحويله إلى هذا الاسم ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري، حيث تقابلا 3 مرات، ولم يتمكن من الانتصار في أي لقاء.

وتقابلا للمرة الأولى في الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2018/ 2019، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بهدف دون رد، وانتهت مباراة الموسم التالي بالتعادل بدون أهداف.

وانتهت مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدور الثاني من الموسم الماضي بالتعادل بنتيجة 2/2، حيث كان المارد الأحمر قريبًا من الفوز بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسجل إيريك تراوري التعادل عند الدقيقة 93 من خطأ قاتل لمحمد الشناوي.