حازت زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومشاركته في فعاليات قمة جدة للأمن والتنمية نصيب الأسد في تناول الصحافة الأمريكية للأحداث الجارية، وقالت التقارير: إن النتائج في هذين اليومين تُعد انتصارًا حقيقيًّا للسعودية.

ومن وكالة رويترز إلى مجلة The week وUSNews ونيويورك تايمز، هذا ما جاء في أبرز التحاليل السياسية بشأن نتائج زيارة بايدن.

1- تحالف دائم مع المملكة:

لم تخلُ صحيفة أمريكية تقريبًا من تناول تصريح بايدن بأن أمريكا لن تذهب إلى أي مكان، وستظل حليفة للسعودية من أجل التعاون الإستراتيجي والسياسي والأمني بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة والفضاء.

وقالت نيويورك تايمز: بهذا التصريح، أدركت دول العالم أن الشرق الأوسط عامة، والسعودية خاصة مكان تنافسي واستثماري جيد تتنافس على فرصه دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا أيضًا.

2- انتصار حقيقي لـ السعودية:

قالت مجلة ذا ويك: إن بايدن أدلى بتصريحات كبيرة حول رؤية إدارته للشرق الأوسط أثناء وجوده في جدة، وجميع تصريحاته صبت في صالح الرياض بطريقة أو بأخرى.

وتابعت: قال بايدن: إن السعودية والولايات المتحدة لديهما مصالح متقاربة عندما يتعلق الأمر بالاستقرار الإقليمي، وهذا المعنى يمنح السعوديين انتصارًا حقيقيًّا.

3- عقود لـ 18 صفقة:

أما رويترز و USNews فقد أبرزتا العقود والصفقات التي تم توقيعها بين البلدين، والتي شملت اتفاقيات في الطاقة والاستثمار والاتصالات والصحة والفضاء، حيث وقعت الهيئة السعودية للفضاء اتفاقية أرتميس مع وكالة ناسا؛ لاستكشاف القمر والمريخ.

وقالت التقارير: إن كل ذلك يأتي في إطار دعم رؤية 2030، وبالتالي فإن الرياض كانت المستفيدة الأولى من هذه الزيارة على حد تعبيرهم.