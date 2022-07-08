تُعد الأوقات القاتلة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 هي الأكثر تسجيلًا للأهداف، ويتصدر فريق الاتحاد القائمة.

الاتحاد يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا

وشهدت الفترة من الدقيقة 75 وحتى 90 تسجيل أكبر عدد من الأهداف ضمن منافسات الموسم المنصرم من الدوري برصيد 154 هدفًا بنسبة 24.18%، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد القائمة برصيد 19 هدفًا من أصل 62 هدفًا سجلهم طوال الموسم، يليه النصر، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا بالأوقات القاتلة من أصل 58 هدفًا.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).