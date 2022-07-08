ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز ضمن منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يحقق أطول سلسلة انتصارات

ويُعد العميد صاحب أطول سلسلة انتصارات، حيث نجح في تحقيق الفوز في 10 مباريات متتالية، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بـ7 انتصارات، ثم فريقي الهلال والشباب برصيد 5 انتصارات لكل منهما.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سلسلته من الجولة العاشرة، حيث فاز على الحزم ثم الفتح، وتم تأجيل مباراته ضد الهلال في الجولة الـ12، وتجاوز الطائي، الاتفاق، الباطن، الفتح، الرائد، الفيصلي، أبها والنصر.

وتوقفت سلسلة انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ضد التعاون.

الهلال بطل الدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر منافسه الاتحاد بتعادل سلبي ضد الباطن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الأول برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد، ويمكن الاطلاع على جدول الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).