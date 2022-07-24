أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع النجم المصري طارق حامد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

طارق حامد اتحاديًّا:

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للكشف عن الصفقة، وحرص على الترحيب بلاعبه الجديد طارق حامد، وعلق قائلًا: “المحارب الفرعوني بقى نمر”.

ومن المتوقع أن يلتحق حامد قريبًا بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الرغم من الرفض الذي لاقته الصفقة خلال الأيام الماضية، إلا أن إصراره على الرحيل والانتقال إلى الاتحاد، دفع الجماهير لدعمه، وأصبح اسم طارق حامد ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

انتهاء الأزمة مع الزمالك:

وغاب حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وتم توقيع غرامة مالية ضخمة عليه، ليوقع إلى الاتحاد.