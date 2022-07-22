أصبحت فرص انضمام طارق حامد إلى معسكر الاتحاد كبيرة للغاية، بعد إعلان نادي الزمالك رحيله عن صفوفه رسميًا.

طارق حامد يرحل عن الزمالك

وتحدث رئيس الزمالك، مرتضى منصور عن أزمة اللاعب، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية، قائلًا: “التحقيق مع طارق حامد أثبت أنه كان متهرب، وكان يخضع لكشوفات طبية مع الاتحاد، وفرضنا عليه عقوبة بتغريمه 8 مليون ونصف”.

وكشف المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى تفاصيل التحقيق مع طارق حامد، حيث أكد أنه تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ النادي بخصم 50% من قيمة عقده، وتقبل العقوبة، مشددًا على رحيله حاليًا وليس بنهاية الموسم.

وتابع خلال تصريحاته لقناة “صدى البلد”: “حافظنا على حق النادي في هذا الملف ونقدر المجهود الذي قدمه اللاعب طوال فترة تواجده مع الفريق، ولا ننسى الذي قدمه للنادي، مشواره انتهى مع النادي ونتمنى له التوفيق خلال الفترة القادمة في مستقبله”.

تفاصيل الأزمة

وغاب طارق حامد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ فترة طويلة، بداعي معاناته من إصابة في الركبة، وحوَّلته الإدارة للتحقيق، وأكدت تقارير توقيعه لنادي الاتحاد منذ فترة.

وكان حامد يحاول خلال الفترة الأخيرة حل الأزمة مع الزمالك، من أجل الالتحاق بالاتحاد والاستعداد للموسم الجديد، ولكن تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم يوم 30 أغسطس، قبل أن يتم إنهاء الأمر.