وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أنظاره للتعاقد مع صفقة بديلة لصفقة اللاعب المصري طارق حامد.

جماهير الاتحاد غاضبة على صفقة طارق حامد:

ورفض الزمالك التجديد لـ حامد كذلك سيرفض الأهلي المصري ضم اللاعب لتواجد المالي أليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وعمرو السولية في نفس مركزه، أما الاتحاد فسوف يرفض الصفقة بسبب طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو بالإضافة إلى تحفظ جماهير العميد على الصفقة.

العميد سيحول أنظاره لضم اللاعب أحمد بامسعود من صفوف فريق الفيحاء بطل كأس الملك 2022.

بامسعود صاحب الـ26 عامًا واحد من أبناء الفريق الكروي الأول بـ الهلال الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى الفيحاء، عام 2017.

يذكر أن العميد كان وضع عينيه على ضم اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النادي الأهلي، في ظل وجود رغبة من اللاعب للرحيل عن صفوف الراقي بعد الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.