تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لحل أزمة شهادة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يسعى لاستخراج شهادة الكفاءة المالية

وأشارت تقارير صحافية، اليوم الخميس، إلى أن إدارة نادي الاتحاد سددت رواتب العاملين، وذلك حل أزمة الرواتب المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتواصل إدارة النادي بالتعاون مع لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، عملها لرصد مستحقات القضايا القائمة حاليًا، من أجل سدادها خلال الفترة المقبلة، والحصول على شهادة الكفاءة رسميًا.

ونجحت الإدارة في حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع المصري طارق حامد حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكره في النمسا، على أن تكون العودة إلى جدة يوم 13 أغسطس، وسيخوض عدة مباريات ودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).