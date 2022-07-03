تسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لتمديد عقد المدافع المصري الدولي أحمد حجازي للاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لفترة أطول.

الاتحاد يسعى لبقاء أحمد حجازي:

وترغب الإدارة الاتحادية في تمديد عقد أحمد حجازي لموسمين آخرين، بنفس مزايا عقده الحالي مع العميد، حيث يحصل على 18 مليون ريال في الموسم الواحد، وذلك لضمان استمراره في صفوفه، وفقًا لـ”جول”.

ويُعد أحمد حجازي من أفضل المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب دورًا بارزًا في تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بجانب دوره القيادي داخل العميد، ليكون قائدًا محبوبًا بين اللاعبين.

الاتحاد يفقد اللقب بالأمتار الأخيرة:

وظهر العميد بمستوى مميز للغاية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حافظ على صدارة المسابقة 22 جولة، قبل أن يخسرها لصالح الهلال في آخر جولتين فقط.

وأنهى الاتحاد الموسم بتعادل سلبي مع الباطن، فيما فاز الهلال على الفيصلي، ليتوج الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل الوصافة للمرة الثالثة بعد موسمي 2009/ 2010 و2010/ 2011.