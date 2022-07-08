أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى البرازيلي باولو فيكتور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وصل حامي العرين 🧤 🇧🇷 باولو فيكتور اتفاقياً 💚❤️ pic.twitter.com/ernzj3Y76X — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 8, 2022

باولو فيكتور ينضم للاتفاق

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز تصديات وإنجازات باولو فيكتور، وأعلن التعاقد لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ويملك باولو فيكتور صاحب الـ35 عامًا خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في صفوف فلامنغو وغورميو البرازيليين، قبل أن ينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارتيمو البرتغالي.

وتوج باولو بالعديد من الألقاب في مسيرته، ومنها؛ الدوري البرازيلي لكرة القدم في 2009، كأس البرازيل عام 2013، كأس كوبا ليبرتادوريس في عام 2017، كأس ريكوبا سودأمريكانا في 2018.

رحيل رايس مبولحي

وجاء التعاقد مع البرازيلي بعد رحيل حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي، بعد مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).