دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مساء اليوم الاثنين، معسكره الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

الاتفاق يتدرب على 3 فترات:

واشتمل برنامج تدريب الفريق على 3 فترات، حيث أدى اللاعبون تدريب الجري عند الساعة السابعة صباحًا لمدة نصف ساعة قبل وجبة الإفطار.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى اختبار لياقي عند الساعة الحادية عشرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى؛ باولو فيكتور، عبدالله عويشير ومحمد الحايطي تدريبات خاصة مع المدرب أرتور.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم عند الساعة الخامسة مساء، حيث خاض اللاعبون بعد الإحماء تدريبًا تكتيكيًّا طبقوا خلاله عددًا من الجمل الفنية، قبل أن يختتم بمناورة على منتصف الملعب.

عودة الخماسي الدولي:

وشهدت انطلاقة معسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة فنربخشة التركية، انتظام الخماسي الدولي، التونسي نعيم سليتي، السويدي روبن كوايسون، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي وأحمد الغامدي.

وتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني أمين يونس لإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في بلاده، وسيخضع لحجر منزلي، على أن ينتظم في معسكر تركيا بعد تماثله للشفاء.