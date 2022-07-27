قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

يذكر أن أسواق المال حول العالم عادة تتأثر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة؛ لما يمثله القرار من جذب لاستثمارات جديدة للأسواق الأمريكية ودعم للدولار وزيادة الإقبال على شرائه باعتباره ملاذًا آمنًا بعائد مرتفع وانخفاض في سعر الذهب؛ نظرًا للعلاقة الطردية بينهما وباعتباره استثمارا بلا عائد، وفي المقابل سحب استثمارات من أسواق أخرى وانخفاض في أسعار العملات.