خذل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، والذي انتهى بهبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

هبوط الراقي للمرة الأولى في تاريخه

وأنهى النادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.

التألق في الملعب الحل لعودة الأهلي

وعلى الرغم من هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا، إلا أن الجماهير لازالت تطمح في بقاء الراقي وسط الكبار، حيث تخاطب المسؤولين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، للتدخل واستمرار الفريق.

كما يتداول البعض أنباء عن إمكانية زيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي المقبل، ما يتيح فرصة بقاء الراقي، إلا أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم نفوا هذا الأمر، ولكن الجماهير متمسكة بالأمل.

وتُشير كافة الدلائل إلى مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري يلو الموسم الرياضي المقبل، ولا سبيل أمامه سوى التألق داخل المستطيل الأخضر، وتحقيق انتصارات متتالية، لتصدر الترتيب والعودة سريعًا لدوري الكبار.