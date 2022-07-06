أثار رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهبوط رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

غضب لاعبي الأهلي

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن عددًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أبدوا غضبهم لمرور أكثر من أسبوع على الهبوط، لعدم وضوح موقف الإدارة.

وجاء غضب اللاعبين بسبب عدم وجود أي تصور واضح لمستقبلهم مع الفريق الأول لكرة القدم، وتجاهل إدارة ماجد النفيعي الجلوس معهم، وعدم حديثه عن التفاصيل بعد الهبوط خلال لقائه التلفزيوني.

كما تعرض ماجد النفيعي لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، طوال الفترة الماضية، وطالبت برحيله، حيث حملته مسؤولية الهبوط، وعدم تصحيح الأوضاع خلال الموسم.

هبوط الراقي للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.